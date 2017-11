Angola: Basketball / Coupe du Monde - Yanick conduit la sélection à la victoire sur l'Egypte

Luanda — Avec 14 points et sept rebonds (trois offensifs et quatre défensifs), Yanick Moreira a été prépondérant dans la victoire chèrement acquise de l'équipe nationale de basket-ball hommes sur l'Egypte par 68-64, en match de la deuxième journée du Groupe C africain qualificatif pour la Coupe du monde en 2019.

L'athlète angolais qui évolue à Parma Basket de la Russie a été fondamental dans ce triomphe rivalisant deux géants égyptiens, en particulier Omar Oraby, le meilleur rebondeur de la rencontre, avec 15 rebonds (trois offensifs et 12 défensifs).

Avec 26 ans, le joueur de basket-ball s'est révélé dans les moments clés qui ont décidé le match, marquant quatre points dans les derniers instants, dont deux lancements libres à quatre secondes de la fin, punissant le manque antisportif de Oraby, qui serait disqualifié pour compléter les cinq fautes.

Yanick Moreira était très bien accompagné par Carlos Morais, auteur de 12 points et quatre rebonds, tous défensifs, et Leonel Paulo (dix points et sept rebonds, tous également défensifs.

Le match a été officié par Njilo Kom (Cameroun) et Ltaifa (Tunisie) et Yussuf Maiga (Mali) ANGOLA : Gerson Domingos (2), Yanick Moreira (14), Jerson Lukeni (1), Olímpio Cipriano (8), Carlos Morais (12), Leonel Paulo (10), Eduardo Mingas (2), Hermenegildo Mbunga (5) Alexandre Jungo (2), Reggie Moore (5), Leandro Conceição (7) Entraîneur: Willian Voigt

EGYPTE: Mohamed Mohamed (5) du bras Abdelhalim (7), Ramy Gunady (5), Ibrahim Elgammal (18), Haytham Khalifa (6), Youssef Aboushousha (5), Ahmed Khalaf (2), Omar Oraby (16) Ahmed Bakr (00)

Entraîneur: Amr Abouelkhie