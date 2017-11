Angola: L'ouvrage "A verdade da minha jornada" présenté au Portugal

Il détient également une maîtrise en justice pénale du Collège Monroe à New York. Il parle sa langue maternelle (Kikongo), le russe, l'anglais, le français et l'espagnol.

Le consul angolais de Lisbonne, Narciso do Espírito Santo, et l'auteur du livre, Adão Pinto, ont assisté à la présentation de l'ouvrage.

Pendant la présentation de l'œuvre, Claudia Peixoto, représentante du marché de la littérature et de l'édition, a parlé de la trajectoire de l'auteur et a recommandé à la nouvelle génération d'apprécier le travail qui est une source d'inspiration.

Lisbonne — L'ouvrage intitulé "Averdade da minha jornada- Da fazenda au palco internacional" (La vérité de mon voyage - De la ferme à la scène internationale), du consul général angolais à New York, Adão Pinto, a été présenté vendredi à Lisbonne (Portugal) par l'Union des villes et Capitales de la langue portugaise (UCCLA) au public.

