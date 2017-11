Angola: Le village solaire déjà habité par 380 familles paysannes

Distribuées en avril de cette année par le gouvernorat local, les maisons avec deux chambres à coucher, un salon, deux salles de bains, une salle de stockage et une arrière-cour, ont des panneaux solaires de l'énergie et de l'eau potable provenant de la station de traitement d'eau de la commune de Cabiri.

A son tour, Van-Dunem Domingos a rappelé que les maisons avaient été inaugurées en février 2014 et que, depuis lors, il a fallu trois ans pour les attribuer à la population, ce qui a fait que les logements aient été affectés par l'action de la pluie, du soleil et des vents forts.

Feijó Lourenço de Honga-Zanga a toutefois regretté le fait que l'approvisionnement en eau n'atteigne pas toutes les maisons et que l'électricité produite par les panneaux solaires soit déficiente. "Les panneaux présentent des difficultés dans l'accumulation d'énergie et ne sont plus une solution viable".

Icolo E Bengo — Trois cent 80 familles paysannes, des 500 prévus, des localités de Honga-Zanga et Cassanzo, commune de Cabiri, municipalité de Icolo et Bengo, Luanda, bénéficient déjà de logements dans le village solaire, trois ans après son inauguration.

