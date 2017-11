Burkina Faso: Pagne traditionnel Des idées pour l'imposer en milieu scolaire

«Ce forum a montré l'importance du port de textile africain et la richesse dont dispose le Burkina Faso qui est l'or blanc», a-t-elle soutenu, en rassurant sur les dispositions prises pour un meilleur encadrement concernant le prix et la qualité des pagnes.

Dans son exposé, elle a souligné que l'artisanat représente 30% du Produit intérieur brut (PIB). Deux millions de personnes évoluent, a-t-elle affirmé, dans le secteur du textile et plus de la moitié sont des femmes.

La députée malienne, Aïcha Belco Maïga, a loué cette initiative qui met en valeur le textile africain. Et d'ajouter que cela peut contribuer à mettre en place une usine en Afrique de l'Ouest pour valoriser le coton africain et surtout amener les populations à préférer le pagne tissé. La directrice générale de la Chambre des métiers de l'artisanat du Burkina Faso, Patricia Badolo, a, pour sa part, démontré l'utilité de l'adoption du pagne traditionnel en milieu scolaire.

De plus, elle a expliqué que le port du textile africain va mettre en exergue les différentes couleurs des régions du Burkina Faso. Pour Mme Yaldia, le SITA est un chaînon important du dispositif burkinabè de promotion et de valorisation de la culture du coton africain.

L'objectif est de trouver des moyens et des solutions pour permettre l'adoption et la subvention du pagne traditionnel en milieu scolaire. Selon la directrice du SITA, Antoinette Yaldia, la rencontre entend mobiliser le tissu social pour un réveil des consciences en faveur du textile africain.

Après la rencontre d'affaires avec les investisseurs de la Chine-Taïwan et burkinabè, le Salon international du textile africain (SITA) a organisé, le mercredi 22 novembre 2017, à Ouagadougou, un forum sur le «Port du textile africain en milieu scolaire». Cette initiative a réuni des acteurs du monde scolaire, du textile et de la Chambre des métiers.

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.