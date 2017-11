Ile Maurice: Fermeture de l'Emerald Park - «Nous allons publier une vidéo faite dans un hypermarché», dit Yuvan Beejadhur

Sinon, la vidéo aurait pu être tournée dans un autre magasin. D'ailleurs, nous allons publier une vidéo faite dans un hypermarché dans les heures qui viennent (NdlR, l'entretien a été réalisé samedi 25 novembre). Vous verrez sur les images que les différentes portes de secours sont aussi verrouillées, que des pétards et d'autres produits inflammables sont entreposés à côté du Fire Exit et qu'il n'y a pas d'indication claire pour expliquer au public où il faut se diriger en cas d'incendie. Je n'en dirais pas plus. Je vous laisse voir la vidéo.

J'étais dans le magasin et j'ai voulu voir les issues de secours en cas d'incendie. À ma grande stupéfaction, les quatre portes étaient cadenassées et de grosses boîtes de marchandises obstruaient le passage. Par contre, nous ne nous attendions pas à cette indignation des internautes mauriciens.

