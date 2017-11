Et le choix des participants aux missions est fait en fonction de l'expérience et de la disponibilité des élus. Aussi, pour qui veut le savoir, Issaka Kargougou a indiqué qu'une liste des missions est même disponible sur le site web de la CCI-BF. « Au regard de tous ces aspects, nous pouvons noter qu'il y a eu un problème de communication.

Et, par la voie de son porte-parole, Léon Nikiéma, le GAPEC de se demander : « Quel deal le ministre a-t-il eu dans le dos des acteurs du petit commerce du Burkina ? ». Pourtant, selon les autorités dudit ministère et celles de la CCI-BF, de « deal », il n'y en a pas eu et cela, elles ont tenu à le faire savoir aux membres du GAPEC et à l'opinion publique.

« La plus grosse arnaque du siècle au Burkina » ; c'est en ces termes que le Groupement des acteurs du petit commerce (GAPEC) a qualifié le nouveau bureau de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina (CCI-BF), le 17 novembre dernier, lors d'un point de presse qu'il a animé à Ouagadougou. Comme preuve, le GAPEC a indiqué, ce jour que « le marché de construction du port sec de Bobo-Dioulasso a été attribué au Groupe Bolloré dans des conditions troubles ».

En effet, au cours de cette rencontre avec les Hommes de médias, le GAPEC, dans sa déclaration liminaire, a reproché plusieurs griefs au ministère en charge du commerce et à la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso (CCI-BF).

