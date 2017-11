Togo: Alliance sacrée contre le terrorisme

'Cette réunion marque le lancement officiel des opérations de l'IMCTC à notre centre à Riyad. Il fournit au pays membres une plateforme ouverte pour coordonner leurs actions anti-terroristes et échanger les meilleures pratiques dans ce domaine, afin de mettre en œuvre des solutions régionales et locales culturellement appropriées', a indiqué à Togodiplomatie.info le lieutenant général Abdulelah Al-Saleh, secrétaire général par intérim de la coalition.

'Cet état de fait prend fin aujourd'hui car plus de 40 pays envoient un signal très fort consistant à dire que nous allons travailler ensemble et que nous allons mettre ensemble nos capacités militaires, financières, politiques et de renseignement", a-t-il souligné.

Copyright © 2017 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.