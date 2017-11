Congo-Kinshasa: Les Evêques Catholiques parlent aujourd'hui !

«Après analyse approfondie de la mauvaise gestion du pays et de la misère qui caractérisent notre pays sur tous les plans, principalement en ce qui concerne la corruption, le détournement des fonds du trésor public, le chômage, l'absence de la paix, de la liberté d'opinion et d'expression sur toute l'étendue du territoire national, la non-organisation des élections et surtout, la mauvaise volonté de ne pas appliquer l'Accord politique du 31 décembre 2016, les Evêques répondent à la principale et importante question : maintenant, que faut-il faire», confie la CENCO. Certainement que ce lundi, elle répondra, elle-même, à cette question.

Vendredi dernier, ce verdict était attendu par plus d'un. Les travaux de l'Assemblée plénière extraordinaire de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) sur le processus électoral ont bel et bien pris fin. Mais, seulement, les Evêques ne se sont pas prononcés sur le calendrier électoral publié par la CENI. A la place, ils ont eu à promettre de lancer un mot d'ordre après avoir constaté la mauvaise foi dans l'application de l'Accord de la Saint-Sylvestre pour une sortie pacifique de la crise, a rapporté une consœur.

