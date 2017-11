Ile Maurice: Atterrissage de l'A350-990 Pieter Both - «Air Mauritius parmi les meilleures compagnies d'aviation au monde»

Airbus a reçu 858 commandes pour l'A350-900, dont six d'Air Mauritius, et a déjà 124 avions. La fabrication des 734 avions restants devrait durer encore neuf ans. Quarante-cinq compagnies d'aviation ont déjà reçu ou recevront bientôt un A350-900. Qatar Airways est le plus gros client de la compagnie.

L'A350-900 contient 326 sièges, soit 298 en classe économie et 28 en classe affaires. Cet avion permet de réduire de 25 % les coûts d'opération et d'émission carbone.

Le Pieter Both a quitté l'Airbus Delivery Centre à Toulouse, samedi 25 novembre, à 14 h 20, en passant par Paris. À bord, une centaine de passagers, dont le Chief Executive Officer d'Air Mauritius, Somas Appavou, Prem Sewpaul et des ingénieurs de la compagnie. Sans compter une quinzaine de journalistes mauriciens.

