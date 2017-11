Congo-Kinshasa: Didier Reynders ce lundi à Kinshasa !

Malgré cet aspect très administratif, dans un Congo-Kinshasa en proie à une crise politico-électorale sérieuse, la venue de Didier Reynders crée des remous au sein de la classe politique quant à un probable message dont il serait détenteur pour des officiels congolais, et des politiques de l'Opposition. A l'aube du début de décembre et ses enjeux en République Démocratique du Congo, des observateurs se triturent déjà les méninges pour sonder l'esprit de ce message supposé.

Le Ministre belge des Affaires Etrangères, en sa qualité de patron de la diplomatie du Royaume de Belgique, devrait atterrir ce lundi au pays, précisément, à Kinshasa pour inaugurer le tout nouveau bâtiment qui va abriter en plus de l'Ambassade de Belgique, ceux des Pays-Bas et du Luxembourg.

