Congo-Kinshasa: Lutte contre l'impérialisme - Le nationalisme de Steve Mbikayi reconnu par le Venezuela

Son combat contre l'impérialisme et sa lutte acharnée contre les ingérences internationales dans les affaires internes de son pays ont payé.

La République Bolivarienne de Venezuela a reconnu ce samedi 25 novembre le combat de Steve Mbikayi en lui décernant un diplôme de patriotisme pour sa lutte contre l'impérialiste et son militantisme pour l'indépendance totale de son pays. Cette grandiose activité a eu lieu au salon bleu des affaires étrangères dans la commune de la Gombe.

C'est l'Ambassadrice de la République Bolivarienne de Venezuela qui a remis personnellement ce diplôme de patriotisme au patron de l'Enseignement supérieur et universitaire congolais, Steve Mbikayi Mabuluki. En réaction à cette reconnaissance, Steve Mbikayi a remercié la république Bolivarienne de Venezuela pour cet acte combien louable et a promis de poursuivre cette lutte.

« Je commence d'abord par remercier le Venezuela pour cette marque de confiance et pour ce diplôme de patriotisme pour la lutte contre l'impérialisme pour l'indépendance totale de notre pays, les pays du sud notamment les pays africains. C'est pour moi une dette morale pour continuer le combat jusqu'au bout en m'inspirant des autres leaders nationalistes dans le monde qui ont eu à mener ce combat », a-t-il dit devant la presse. Profitant de cette occasion, Steve Mbikayi a clarifié les choses sur les objectifs de son combat contre l'impérialisme. « Mon combat pour le nationalisme et contre l'impérialisme n'est pas contre un peuple ou contre les puissances étrangères, c'est contre la domination étrangère, c'est contre le fait d'utiliser les causes nobles comme le droit de l'homme, la démocratie pour pouvoir nous dominer, nous exploiter et semer le chaos comme c'est le cas en Lybie. Aujourd'hui la Lybie est la capitale mondiale de l'anarchie, de violation de droits de l'homme et on n'en parle pas assez. C'est contre ces pratiques que nous luttons, nous voulons que nous soyons respectés comme un peuple », a-t-il déclaré.

Focus

L'impérialisme américain et européen continu à faire mal aux pays dits du tiers monde. Les animateurs politiques en contradiction avec la vision des occidentaux ne cessent de payer un lourd tribut. Dans l'histoire récente du monde, le cas Saddam Hussein, Colonel Kadhafi, Laurent Désiré Kabila et vers les années des indépendances et 80 Lumumba et Thomas Sankara du Burkina-Faso en sont des pièces à conviction des excès de zèle des défenseurs de la philosophie impérialiste qui consiste à mater les aspirations politique, économique, sociale et culturel des pays d'outre -mer et atlantique. Le Venezuela est l'une des nations au monde qui a pu résister à ce système qualifié de machiavélique et diabolique par l'un des intervenants.

Raison pour laquelle, les deux mouvements anti-impérialistes et impérialistes ont juré de conjuguer ensembles les efforts pour mettre hors d'état de nuire ce mauvais système qui ne cesse de causer désolation en Afrique et ailleurs où les Européens et Américains ont la main mise. Quoi que membre de l'Opposition, l'opinion retiendra la convenance de Steve Mbikayi avec le régime de Kinshasa sur les questions relatives à l'ingérence occidentales et américaines sur la politique interne de la République Démocratique du Congo. Cette attitude nationaliste et patriotique a valu à l'actuel Ministre de l'ESU un diplôme d'honneur. Dans son mot Steve Mbikayi reconnait que la République Démocratique du Congo ne doit pas faire abstraction de la démocratie et du respect des droits de l'homme.

Mais, souligne-t-il, ces matières relèvent de la compétence des Nations-Unies. Il n'appartient pas à des intrus ou autres organismes de venir dicter leurs politiques aux Congolais. Avant lui, quelques intervenants ont défilé sur le podium pour développer leurs discours. L'on retiendra le discours pétillant de Boswa Isekombe Sylvère président d'ARVEZ et celui de l'ambassadrice de la République Bolivarienne de Venezuela. Sylvère Boswa dans son intervention dénonce la politique de deux poids deux mesures dans la politique des impérialistes. Un problème ou une situation peut-il être prohibé ici et accepté là-bas comme c'est le cas du referendum accepté au Congo-Brazzaville, au Rwanda, Burundi mais refusé farouchement en RDC.

Les 800 mille rwandais tués lors du génocide de 1994 ont été édifiés par la mise en place d'un tribunal international qui a son siège en Tanzanie. Par contre, la situation des 6 millions des Congolais qui ont péris pendant les guerres des génocides demeurent sans issue. Par ailleurs, l'ambassadrice du Venezuela a noté que son pays et la RDC ont une histoire commune et que la conjonction des efforts serait un moyen déterminant pour protéger l'intégrité territoriale de deux nations.