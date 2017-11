Afrique: Coupe de la CAF - Mazembe conserve son titre !

Après la Ligue de champions en 2015, la Coupe de la Confédération en 2016, le Tout-Puissant Mazembe vient de remporter, une fois de plus, la Coupe de la Confédération, édition 2017. Il conserve donc son titre.

Les Congolais continuent à imposer leur football dans le Continent. Chaque année, s'ils ne gagnent pas la Ligue de champions, ils gagnent au moins la Coupe de la Confédération.

Supersports United a payé cash bien qu'il est resté dans sa tradition, invaincu sur son propre terrain depuis le début de cette compétition. Sur huit matches livrés à domicile, Supersport en a remporté quatre et a été tenu quatre fois en échec, dont une fois par le fameux Mazembe (0-0), en phase de poules de cette même compétition au mois de juin dernier. Tandis que Mazembe, de son côté, sur ses sept matches livrés à l'extérieur, loin de son public très exigeant, n'en a perdu aucun, signant deux victoires et cinq nuls, dont quatre 0-0. La finale retour de samedi 25 novembre dernier, à Lucas Moripe Stadium, à Pretoria, entre les deux finalistes, a été amplement disputée, de tel point que chacun est resté dans ses habitudes, et dans sa logique. Supersport est resté invaincu devant ses supporters, et, Mazembe n'a pas non plus perdu à l'extérieur comme toujours.

Score du match (0-0). Un nul au profit et au bonheur de Mazembe qui a remporté la manche aller (2-1), il y a une semaine, à Lubumbashi. Pamphile Mihayo peut se réjouir d'avoir fait une très bonne lecture du match aller : « samedi à Pretoria, Supersport sera à fond pour marquer le premier. De notre côté, nous mettrons une tactique en place afin de le maîtriser. Surtout ne pas prendre un but dans le premier quart d'heure de jeu. Nous nous battrons jusqu'au bout. Rien n'est perdu pour nous, j'exhorte le public mazembien et les Congolais à continuer d'espérer. Grâce à leurs prières, nous conserverons le titre», a déclaré Mihayo. C'est ce qui a été fait sur terrain.

Voici le film du match

Les 15 premières minutes ont été à l'avantage des Corbeaux qui se sont illustrés par des actions tranchantes. A la 10ème minute, Rainford Kalaba se retrouve seul devant le gardien après un service de son milieu de terrain, et ajuste mal sa frappe. La balle passera largement au-dessus de la cage du gardien Williams Ronwen. Ce n'est que le début ! Sept minutes plus tard, c'est le même Kalaba Raindford qui déborde du côté gauche, et place la balle au point de pénalty. Ben Malango à qui la balle était destinée, glisse malheureusement et rate le ballon. Ce n'est pas fini, Daniel Adjei vient rapidement à la rescousse, et rate le cadre. Les Sud-africains se sentent menacés. Pendant ce temps, Pamphile Mihayo réussi son pari de ne pas prendre le but dans les 15 premières minutes.

Pour la suite, Supersport entre à son tour dans le jeu, et parvient même à scorer. Mais, le but est refusé pour une position litigieuse. Ainsi, intervient la mi-temps.

Aux retours des vestiaires, les Sud-Africains décident de jouer le va-tout. Ils dominent le jeu, et se projettent à l'attaque à la recherche d'un but. Mais, la défense de Mazembe dit niet: « vous ne marquerez pas ce soir ». Et c'est le duel des géants. Que des occasions ! Les statistiques en démontrent. Supersport a eu la possession du ballon pendant 60% du temps mais ils n'ont tiré que cinq fois en direction du gardien Sylvain Gbohouo avec une seule frappe cadrée. Les « Corbeaux » ont eu moins souvent le ballon mais ont tiré neuf fois au but sans se montrer efficace. Les deux équipes ont terminé à 10 contre 10 après l'expulsion du défenseur congolais (Chongo Kabaso (82') puis celle du milieu sud-africain Thuso Phala (90'). Le match se termine sur un score nul et vierge. Mazembe est sacré champion de la Coupe de la CAF, pour son doublé. Après 2016, les Corbeaux remportent aussi l'édition 2017. C'est le 11ème titre continental de Mazembe, dont 5 Ligues des champions (1967, 1968, 2009, 2010, 2015), une Coupe des vainqueurs de Coupe (1980) et 2 Coupe de la Confédération (2016, 2017). Et, 3 Super Coupes d'Afrique (2009, 2010, 2015).

CAF : le Palmarès de la Coupe de la Confédération est là !

-2004: Hearfs of Oak (Ghana)-Asante Kotoko (Ghana) (1-1/1-1) 8-7p;

-2005: FAR Rabat (Maroc)-Dolphin FC (Nigeroa) (0-1/3-0);

-2006: Etoile du Sahele (Tunisie)-FAR Rabat (Maroc) (1-1/0-0) ;

-2007: CS Sfaxien (Tunisie)-Al Merreikh (Soudan) (4-2/1-0) ;

-2008: CS Sfaxien (Tunisie)-Etoile du Sahel (Tunisie) (0-0/2-2) ;

-2009 : Stade malien (Mali)-ES Sétif (Algérie) (2-0/0-2) 3-2p ;

-2010 : FUS Rabat (Maroc)-CS Sfaxien (Tunisie) (0-0/3-2) ;

-2011 : MAS Fès (Maroc)-Club africain (Tunisie) (0-1/1-0) 6-5p ;

-2012 : AC Léopard (Congo)-Djoliba (Mali) (2-2/2-1) ;

-2013 : CS Sfax (Tunisie)-TP Mazembe (RDC) (2-0/1-2) ;

-2014 : Al Ahly (Egypte)-Séwé Sport (Côte d'Ivoire) (1-2/1-0) ;

-2015 : Etoile du Sahel (Tunisie)-Orlando Pirates (RSA) (1-1/1-0)

- 2016: TP Mazembe (RDC)-MO Bejaïa (Algérie) (1-1/4-1) ;

-2017: TP Mazembe (RDC)-SurperSport United (RSA) (2-1/0-0).