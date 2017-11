Congo-Kinshasa: Non enrôlé, Franck Diongo accuse Corneille Nangaa !

Malgré la lettre du Ministre de la Justice, Alexis Thambwe Mwamba, adressée à Corneille Nangaa, la CENI n'a toujours pas enrôlé, jusqu'à ce jour, le Député National Franck Diongo qui, du reste, n'a pas encore perdu ses droits civiques.

Au cours d'une activité de la CENCO, répondant à une question de journalistes, le Président de la CENI, Corneille Nangaa avait fait savoir que le Président du MLP ne pouvait pas se faire enrôler parce qu'il était condamné par la plus haute juridiction du pays. Face à ces propos, Franck Diongo a réagi farouchement au cours d'une conférence de presse organisée par son parti politique, le Mouvement Lumumbiste Progressiste.

De prime à bord, cet opposant radical accuse le Président de la CENI de vouloir l'éliminer politiquement. Dans sa réaction lue par le Secrétaire Général du Mouvement Lumumbiste Progressiste, Franck Diongo dénonce le caractère mensonger, illégal, politique, démagogique et discriminatoire des propos de Corneille Nangaa.

Sans ambages, le MLP pense que Corneille NANGAA relève de la chaine d'exécution du plan visant la mort politique du Député National Franck DIONGO pendant que les autres s'activent jour et nuit pour son élimination physique pure et simple. Pour rappel, souligne Me Nico Mayengele, l'opinion se souviendra des actes de discrimination, de persécution et d'acharnement politiques que le régime en place ne cesse d'infliger à l'Opposant congolais, Franck DIONGO, depuis 2001 à ce jour. Il s'agit, entre autres, des arrestations, bastonnades, Invalidation injuste en 2006 par la Cour Suprême de Justice (CSJ) de son élection en qualité de Député National, interdiction illégale par le PGR de voyager au cours du dernier trimestre 2016 en dépit de ses immunités parlementaires, la fusillade de 12 combattants du Parti en plein jour et le bombardement du siège national du MLP par la Garde Présidentielle la nuit du 19 au 20 septembre 2016. Il faut ajouter à cela l'enlèvement en date du 19 décembre 2016, accompagné des tortures, traitements inhumains et dégradants de 15 membres du Parti.

Contradiction de chiffres d'enrôler à la PCM

Au cours de cette conférence de presse, le MLP a relevé le caractère contradictoire des propos de Corneille Nangaa en ce qui concerne le nombre d'enrôlés à la prison centrale de Makala. Le MLP, qui détient même le PV, souligne que les chiffres avancés par Corneille Nangaa sont faux.

«... La CENI a enrôlé tous les prisonniers de Makala, y compris les condamnés à mort, les condamnés de la CPI, et non 900, comme l'a prétendu soutenir NANGAA, dont la déclaration reste mensongère (Nombre d'enrôlés au CPRK. Total : 4.052 dont 3.175 Hommes et 877 Femmes. Source PV de clôture des opérations) et illégale », a lu devant la presse le SG du MLP.

L'illégalité de la déclaration de NANGAA

«Dans ses propos, le Président de la CENI, visiblement embarrassé par les questions des journalistes, a parlé sans référence de loi ni de règlement ce qu'il a faiblement qualifié d'«une procédure spécifique d'identification et d'enrôlement des électeurs au niveau des prisons», mais cette procédure est instituée par quelle loi ? Et depuis quand ? Il s'agit donc là d'une procédure arbitraire et discriminatoire qui n'est basée sur aucun texte juridique », a dénoncé le MLP de Franck Diongo.

A en croire les propos de Me Nico Mayengele Corneille NANGAA a tenté, en vain, de justifier l'exclusion délibérée du Président Franck DIONGO de la liste électorale en évoquant la condamnation définitive de ce dernier par la CSJ, là où la même CENI a enrôlé les condamnés de la CPI, tous les autres prisonniers, à l'instar de 8 sur 15 Combattants du MLP arrêtés le même jour avec l'Honorable Franck DIONGO et dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, incarcérés à la Prison de MAKALA au moment de l'enrôlement puis y enrôlés tout en étant condamnés définitivement, c'est-à-dire, leur jugement sous R.P. 24.828/TGI GOMBE, n'est plus susceptible d'appel.

«L'on comprend aisément que l'exclusion de Franck DIONGO de la liste électorale s'inscrit dans le cadre des actes de discrimination, de haine, de persécution et d'acharnement politique sus évoqués, et ce, à cause de sa constance politique et de son refus catégorique de se compromettre avec le régime en place», a dit Me Nico Mayengele, Secrétaire Général du MLP.