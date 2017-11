Congo-Brazzaville: Formation - Nikon met au parfum les photographes congolais

À l'occasion de la célébration des cent ans de présence de Nikon, le directeur régional (Moyen-orient et Afrique FZE) des ventes et du marketing, Akshay Talwar s'est entretenu avec plus de cent cinquante photographes congolais. Le but est de promouvoir la marque japonaise.

Un nouvel élan marque l'an 100 de l'entreprise, avec l'ouverture dans les prochains jours de Nikon School au Congo. Grâce à ses sessions de formation, Nikon entend soutenir les photographes dans leur voyage à la recherche du succès. L'information a réjoui l'ensemble des photographes - qui pour la plupart sont des amateurs - dans un pays où l'on note le manque d'écoles de formation dans ce domaine.

Grâce aux sessions Nikon School, les clients pourront tirer profit des formations conduites par des instructeurs agréés par la marque japonaise et des photographes renommés qui les aideront à améliorer les compétences créatives et techniques. Les débutants pourront s'inscrire aux cours élémentaires de photographie qui couvrent un éventail de sujets allant des aspects élémentaires comme l'ouverture et l'éclairage, jusqu'aux connaissances générales des objectifs et accessoires. Pour les photographes plus expérimentés, Nikon offrira des cours qui consolideront leurs compétences. Ces cours comprendront des sessions approfondies sur le système d'éclairage créatif, la découverte des objectifs, la technique, la composition et le traitement.

Le directeur des ventes, Narendra Menon, explique : « Le but de Nikon, c'est d'offrir à ses utilisateurs une expérience photographique holistique. Tout en continuant à offrir des appareils photo à la pointe du progrès. Nikon s'évertue aussi à aider les photographes à polir leurs compétences en imagerie, à participer à des séminaires enrichissants et à interagir avec d'autres personnes partageant les mêmes idées à l'occasion d'agréables promenades photographiques ».