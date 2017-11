Ile Maurice: Fermeture de l'Emerald Park - Une vidéo sur Facebook a mis le feu aux poudres

de responsabilité ? À cela, le Chief Fire Officer explique que le MFRS a un programme d'inspection qui s'étale sur toute l'année. «Sur les 20 000 bâtiments commerciaux et industriels qui ont fait une demande pour un Fire Certificate, nous établissons une liste de priorités, comme les boîtes de nuit et les centres commerciaux que nous inspectons au moins une fois l'an, surtout en fin d'année.»

Cette vidéo qui déferle sur Facebook depuis le mercredi 22 novembre et qui montre des issues de secours «bloquées» par des chaînes cadenassées, a fait réagir des médias, les autorités et surtout les sapeurs-pompiers, qui ont voulu éteindre le feu des critiques. À la suite d'une inspection des lieux vendredi 24 novembre, ils ont révoqué, avec effet immédiat, le Fire Certificate du centre commercial qui était en violation avec les Fire and Safety Requirements. Selon Louis Pallen, Chief Fire Officer, il y a eu un changement d'activités au centre sans que celui-ci n'en informe le Mauritius Fire and Rescue Service (MFRS).

