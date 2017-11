Congo-Kinshasa: Les Bulles de la Ruche - Quatre jeunes auteurs mettent le pied à l'étrier

Encadrés par Maria Lucia Castrillon, Barly Baruti, Thembo Kash, Dick Esale et Sébastien Maitre, dans le cadre de la 5e Fête du livre de Kinshasa, Dody Lobela, Trésor Matamesa, Patrick Kaluta et Clément Keba ont conçu et réalisé des planches de bandes dessinées (BD) présentées, le 16 novembre, au terme d'une résidence d'une semaine.

Barly Baruti, ce chevronné dessinateur que l'on ne présente plus, fait partie des habitués de la Fête du livre de Kinshasa, dont il n'en a pas manqué une seule édition. Jusqu'alors simple exposant et ou chanteur, vu qu'il a notamment livré le concert de clôture de la seconde édition sur le podium de la Grande Halle de l'Institut français, il s'y est investi autrement à la cinquième la semaine dernière. Rencontré à quelques heures de la fermeture, le samedi dernier, Barly Baruti a confié aux Dépêches de Brazzaville, comment, un peu en amont de la Fête du livre, il a participé à une résidence d'auteurs sur la BD. Il s'est réjoui d'être passé de l'autre côté du festival en comptant parmi les formateurs du projet « Les Bulles de la Ruche ». Cette organisation autour du 9e art congolais, une idée de la Ruche Productions, a été menée au profit de Dody Lobela de Kisangani, Trésor Matamesa de Kinshasa, Patrick Kaluta de Bukavu et Clément Keba de Lubumbashi.

Alors que lui-même était chargé de la coordination de l'ensemble du projet, « surtout du côté graphique », a-t-il précisé, Barly a conduit cet ouvrage avec quatre autres encadreurs. Ce qu'il lui a pris plaisir de nous expliquer de la sorte : « Il y avait dans l'équipe Maria Lucia Castrillon, une spécialiste du scénario d'origine colombienne venue de Paris et Sébastien Maitre, qui lui fait du cinéma, mais a déployé tout son savoir question d'expliquer le rapport entre la BD et le cinéma, c'était très intéressant. Et, pour ce qui était du dessin, il y avait Thembo Kash, et au niveau de la colorisation numérique, Dick Esale ». Et, a-t-il poursuivi : « c'est au bout de sept jours de travail intense que nous avons obtenu le résultat exposé à la librairie éphémère après leur présentation à la clôture de la résidence le jeudi 16 novembre ».

Des dessins intéressants

En ce qui concerne le dur labeur accompli lors de la résidence, l'auteur de La Voiture, c'est l'aventure et Chaos debout à Kinshasa, souligne qu'il « s'est fait de la conception à la réalisation, en passant par les retouches Photoshop ». Pour ce faire, il n'a pu s'empêcher de dire : « Coup de chapeau aux quatre stagiaires qui ont réalisé un travail colossal qui a abouti à ce résultat terrible, il est parfait. C'est une fierté pour les formateurs de voir que nous avons pu leur mettre le pied à l'étrier ». Le premier mérite revient évidemment à Dody, Trésor, Patrick et Clément qui ont donné libre cours à leur imagination. « Il n'y avait pas de thème déterminé à l'avance, chacun était venu à un projet personnel. Nous avons travaillé sur chacun des projets en essayant juste de servir de guide dans l'ensemble par notre expertise », nous a affirmé Barly.

Du côté dessin, Barly a reconnu avoir vu « des choses intéressantes ». A ce propos, il a tout de même précisé : « Mais, il reste que pour l'ensemble, nous avons été d'accord sur le fait que c'est l'œuvre de Trésor qui a le plus attiré notre attention. Quant au reste, tout était bien équilibré, chacun des participants a pu donner ce qu'il pouvait ». Le dessinateur qui s'y connaît aussi bien côté scénario, s'est dit littéralement conquis par « un texte dont le récit était entre la tradition et la modernité ». Et de nous confier alors : « Le scénario de Clément Keba, de Lubumbashi, m'a vraiment touché. Il y est question d'installer des poteaux pour la téléphonie mobile, un projet que ne voient pas d'un bon œil les traditionalistes qui n'en veulent pas alors qu'une autre frange de la population, plus ouverte à la modernité est pour ».