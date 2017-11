Cote d'Ivoire: Ligue (7eme journée) - L'Africa nouveau leader, l'Afad surpris par Gagnoa

A suivre ce dimanche après-midi les trois dernières rencontres de cette 7eme journée avec en ligne de mire un certain Asec mimosas-Fc Sans Pedro au stade Robert Champroux de Marcory. Les jaune et noir savent qu'en cas de victoire, le fauteuil royal leur reviendrait en effet. Mais la tâche ne sera pas aisée face à Zouzou Franck, Kouakou Raoul, Inza Diabate et autres Ngoran Krespin qui marchent au super avec la seconde formation de la ville portuaire de San Pedro.

Au stade d'Abengourou, les princes de l'indenie ont assuré le service minimum face aux insulaires de l'Usc Bassam. Un tout petit but a suffi au bonheur de Sylla Banfa et ses coéquipiers.

Les aiglons sont de nouveau leader de la Mtn 1. Larges vainqueurs des Yéyé du Stade d'Abidjan (3-1) hier au stade Robert Champroux de Marcory. Zadi Blé Hortalain et l'Africa retrouvent le podium de la Mtn ligue 1, qu'ils avaient occupé entre la première et 4eme journée avant d'être éjecté par l'Afad. Les oyes doivent en contrepartie leur retour sur le podium à la défaite concédée par l'Afad face à Gagnoa (0-1).

Copyright © 2017 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.