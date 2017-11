Maroc: L'histoire d'une héroïne rurale du Pakistan, en lice pour les Oscars

"Cela n'a cessé de s'intensifier", raconte-t-elle, tout en longeant les champs familiaux de coton et de canne à sucre. "Il y a eu cinq ou six meurtres, puis celui de mon frère en 1992". Son père s'éteindra la même année. Treize ans de querelles suivront, qui connaîtront leur apogée cette nuit d'août 2005. Nazo y a gagné le surnom de "Waderi", une féminisation du titre honorifique "Wadera", seulement dévolu aux hommes. Aux yeux de tous, elle est désormais une "dame". Un "arbre immense protégeant ceux qui l'entourent de son ombre apaisante", décrit son mari.

L'époux restera sur place et prêtera main-forte aux trois femmes, également aidées de quelques amis et voisins. Le personnel de maison, lui, courra de pièce en pièce pour apporter des munitions aux assiégées. Jusqu'à dispersion des assaillants, au lever du jour.

L'incroyable histoire de Nazo Dharejo, 48 ans, démarre par la mort de son père, un petit propriétaire terrien et agriculteur, lui-même né d'un père polygame, dans un village de la province pauvre, rurale et conservatrice du Sindh, dans le sud du Pakistan. Les oncles et cousins éloignés de Nazo décident alors d'accaparer les terres familiales, au nom de l'ascendance de l'héritier sur l'héritière dans la loi islamique.

Une kalachnikov à la main, de nuit, elle fait face depuis son toit à 200 hommes armés: cette scène survenue voilà 12 ans a valu à Nazo Dharejo le surnom de "femme la plus coriace du Pakistan". "My pure land" raconte son histoire sur grand écran. Le film, sorti en septembre au Royaume-Uni, n'a connu pour l'instant qu'un succès d'estime dans les salles. Mais Londres l'a désigné pour représenter le pays aux Oscars. Le jury américain annoncera en janvier s'il fait partie des heureux nominés.

