Sénégal: Les députés adoptent le budget 2018 du ministère des Affaires étrangères

Et de cinq pour les députés du président de la République, puisque que c'est ainsi que se… Plus »

Pour les mines anti-personnel, il a fait savoir que "près de 1 87 2974 m2 ont déjà été déminés. Les 433 mines qui ont été découvertes, localisées sur 69 localités et là-dessus un travail est fait pour apporter les meilleures réponses et que les champs mis à l'abandon puissent servir à la culture pour l'autosuffisance alimentaire".

Répondant à ces questions, Sidiki Kaba a expliqué que "les financements du FAISE (500 millions de FCFA et, aujourd'hui, accouplé avec le Fonds de crédits femmes de la diaspora (1 milliard de FCFA) sont faits de manière non partisane et en toute objectivité".

De même que sur certaines difficultés liées à l'organisation du pèlerinage à la Mecque et sur les mines anti-personnel dans la zone Sud. Les députés de la diaspora ont aussi plaidé pour plus de soutien.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.