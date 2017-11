Maroc: Bouilon de culture

Droits d'auteur

La protection des droits d'auteur et droits voisins est tributaire de la valorisation et la juste rétribution de la propriété intellectuelle, ont affirmé les participants à une rencontre initiée par le Bureau marocain des droits d'auteur (BMDA) en célébration de "la Journée nationale de l'auteur", vendredi dernier à El Jadida.

Placée sous le thème "Valoriser la créativité, protéger les droits d'auteur", cette rencontre, organisée sous l'égide du ministère de la Culture et de la Communication, a été l'occasion pour les responsables, les auteurs et artistes participants de débattre des moyens à même de garantir et protéger les droits d'auteur, et d'appuyer les efforts des autorités visant à lutter contre le piratage et la contrefaçon et à réduire leur impact négatif sur l'économie nationale.

Golden Horse

Le thriller du réalisateur taïwanais Yang Ya-che, "The Bold, the Corrupt, and the Beautiful", a dominé samedi la cérémonie des Golden Horse Awards, surnommés les "Oscars" chinois, remportant le prix du meilleur film et deux prix d'interprétation. Ce drame d'une famille aisée empêtrée dans de sombres affaires politico-financières a également été élu meilleur film par le public. L'actrice hong-kongaise Kara Wai a été désignée meilleure actrice pour son rôle de matriarche manipulatrice et calculatrice.

"Je tiens à remercier mes filles (dans le film) Vicky Chen et Wu Ke-xi. Je n'aurais pas pu jouer le rôle si bien sans vous", a déclaré Wai après avoir reçu la statuette des mains du réalisateur oscarisé Ang Lee et de la star hollywoodienne Jessica Chastain.