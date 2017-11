Maroc: Le MAT et l'IRT ravissent une victoire tant attendue

Enfin, le CAYB et le MAS se sont quittés sur un nul blanc et c'est l'issue d'un but partout qui a sanctionné les débats de la partie qui a opposé l'IZK à l'ASS.

A signaler que cette 9ème manche du championnat devait se poursuivre hier avec la programmation des rencontres devant opposer l'AS FAR au CRA, l'OCK au WAC, le RAC au DHJ et le KACM au FUS, alors que la confrontation qui mettra aux prises le Raja avec le Rapide d'Oued Zem, prévue initialement dimanche, aura lieu ce lundi au Complexe Moulay Abdellah à Rabat.

Grâce à cette victoire, la deuxième de l'exercice contre 5 nuls et deux défaites, l'Ittihad de Tanger s'est hissé provisoirement à la 5ème place avec un total de 11 points en compagnie du DHJ et du Raja. Quant au CAK, il stagne à la 7ème loge avec 10 points au compteur.

Copyright © 2017 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.