Maroc: Journée d'information de Tanger-Med au profit des entreprises agroalimentaires

Ce complexe portuaire a pour objectif de développer une plateforme portuaire performante et intégrée autour des activités complémentaires de transbordement, d'import-export, et de logistique à valeur ajoutée.

Dix ans après son inauguration, Tanger-Med s'est imposé comme premier port d'exportation au Maroc et l'un des passages les plus importants du commerce international.

Par ailleurs, des présentations ont été faites par les autorités portuaires d'Algeciras et Motril qui ont souligné l'importance de leur localisation stratégique dans le Détroit, leurs capacités pour les communications et le commerce, entre les continents européen et africain, ainsi que sur leur vision stratégique.

Placée sous le thème: «Tanger-Med, plateforme au service de l'export marocain», l'évènement s'inscrit dans le cadre des rencontres régulières organisées avec les clients et les partenaires, a indiqué le directeur du port Tanger-Med passagers et roulier, Hassan Abkari.

