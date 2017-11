Cote d'Ivoire: Alépé - Une cocoteraie et des usines vont voir le jour à Andoum'batto

Cette initiative permettra à plus de 300 jeunes et femmes d'avoir un emploi permanent.

Pour aider le village d'Andoum'batto, situé à 10 km d'Alépé dans la sous-préfecture d'Oghlwapo à amorcer son développement, la chefferie a concédé en 2012, une parcelle communautaire de 895 ha sise à Ono Pk 5 à la société plantations modernes de Côte d'Ivoire (Pmci), spécialisée dans l'exploitation agricole.

La cérémonie de lancement des travaux de cette société, s'est déroulée le 25 novembre à la place publique du dit village. Me Sonté Emile, porte-parole de cette structure, s'est réjoui de l'aboutissement heureux des démarches entamées il y a cela 5 ans. Avant d'annoncer que la Pmci va réaliser une cocoteraie et construire des usines sur le site. « Nous venons développer le village. C'est pourquoi nous vous demandons de vous approprier ce projet » a-t-il dit.

Colonel Akou Georges a, au nom des populations, indiqué qu'avec ce projet, c'est une véritable opportunité de développement qui s'offre au village. Aussi permettra-t-il à plus de 300 jeunes et femmes d'avoir un emploi permanent. Il a saisi l'occasion pour rassurer que tous ceux qui ont des plantations sur cette parcelle communautaire seront indemnisés.

Il a donc demandé à tous de faire preuve de discipline, de rigueur et d'humilité pour l'aboutissement du projet. Kouadio Eugène, secrétaire général représentant le préfet du département d'Alépé, Nanou Benjamin, a exprimé sa gratitude à cette société.

Car, a-t-il avancé, la réalisation de la cocoteraie et la construction des usines vont non seulement freiner l'oisiveté des jeunes et femmes du village bénéficiaire et même du département mais aussi et surtout réduire le taux de chômage. Il a par ailleurs invité les populations à une bonne cohabitation avec cette société et à toujours privilégié la voie de négociation en cas de litige.