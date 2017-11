Afrique: Le Maroc accueille la 2e édition du Forum d'investissement Chine-Afrique

Plus de 400 décideurs africains et chinois sont attendus à ce forum d'investissement. La Chine est aujourd'hui le premier partenaire économique de l'Afrique, avec 10 000 entreprises actives sur le continent dans des secteurs aussi variées que la manufacture, le commerce, les infrastructures et l'immobilier. Les échanges commerciaux sino-africains ont représenté 190 milliards de dollars en 2016, soit près de 160 milliards d'euros.

Deux jours avant le sommet Union africaine-Union européenne d'Abidjan, la ville marocaine de Marrakech accueille la 2e édition du Forum d'investissement Chine-Afrique. Pékin multiplie ces dernières années ce genre de rencontres d'affaires. Et le partenariat entre l'Empire du Milieu et le continent africain ne cesse de s'amplifier.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.