Cote d'Ivoire: Grands Ponts - La France finance à 100 milliards de Fcfa pour la construction du CHR de Dabou

Le président du Conseil régional des Grands Ponts, s'est-il réjoui, a été distingué le 9 novembre, à l'hôtel du district d'Abidjan, comme meilleur agent de développement de l'année 2017. L'Ong panafricaine de la jeunesse francophone (Opajef) lui a décerné le super prix éléphant d'or édition 2017 pour récompenser ses efforts et l'encourager dans ses actions de développement. Ils étaient plus d'une cinquantaine de personnes à être honorées.

C'est pourquoi, Gabriel Yacé, a salué le fait que la région se soit dotée d'un plan stratégique de développement élaboré par le Laboratoire de recherches Espace-système et Prospectives (Laresp) de l'université Félix Houphouët-Boigny et considéré comme une boussole pour amorcer une nouvelle ère de progrès.

Selon lui, les statistiques par secteur de planification, de 2014 à 2017, donnent un taux d'exécution de 100% dans le secteur du commerce soit 11 730 807 F investis, de 56% pour l'éducation soit 573 584 497 F dépensés, 40% pour l'électrification soit 148 080 647 F investis Les secteurs de la santé, voirie, hydraulique et de la sécurité enregistrent respectivement 38% soit 276 948 908 F investis, 49% soit 334 211 081F dépensés, 35% soit 64 319 077 F investis et 22% soit 22 422 262 F dépensés. A l'en croire, 69 projets sur 188 prévus pour la région ont été réalisés.

Le conseil régional des Grands Ponts a tenu, le 24 novembre, à Dabou, sa 3e session ordinaire de l'année 2017. Les conseillers régionaux ont, à l'unanimité, adopté le budget primitif, les taxes régionales et le cadre organique des emplois de l'exercice de 2018, avant d'examiner l'état d'exécution financière des recettes et dépenses du 1er janvier au 30 septembre 2017. Le budget primitif s'élève à 1 660 268 000 Fcfa, et s'équilibre en recettes et dépenses. 803 473 000 Fcfa sont consacrés aux investissements et 956 795 000 Fcfa au fonctionnement.

