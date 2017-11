Togo: 'J'étais nu et tu m'as donné à manger'

Toute l'année les chrétiens ont célébré les grands moments de la vie de Jésus. Lors du dernier dimanche de l'année, ils sont invités à se tourner vers le Christ roi de l'univers et juge de l'humanité. Le texte lu ce dimanche était celui du jugement dernier : "J'étais nu et tu m'as donné à manger, malade et tu es venu me voir... ". Le royaume du Christ est donc avant tout un royaume d'amour.

