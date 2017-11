Sénégal: Hausse de 10 % du budget du ministère de l'Agriculture et de l'Equipement rural

Dakar — Les députés ont voté, dimanche, à l'unanimité le projet du budget 2018 du ministère de l'Agriculture et de l'Equipement rural qui s'élève à 195.508.028.840 FCFA, contre 176.363.867.400 FCFA en 2017, soit une hausse de 19.144.161.440 FCFA en valeur absolue et 10,85 % en valeur relative.

"Le budget du ministère de l'Agriculture et de l'Equipement rural représente 7,09%, hors montant de la dette publique. Mais si l'on considère uniquement le budget d'investissement, celui du ministère de l'Agriculture et de l'Equipement rural représente 12,33%" a dit le ministre l'Agriculture et de l'équipement rural, Pape Abdoulaye Seck.

En ce qui concerne les dépenses de personnel, "Les prévisions, pour 2018, se chiffrent à 2.783. 564.000 FCFA, contre 2.859.770.400 en 2017, soit une baisse de 76. 205.560 FCFA, en valeur absolue et 2,66% en valeur relative", a-t-il déclaré devant les députés.

S'agissant des dépenses de fonctionnement, Pape Abdoulaye Seck a relevé "les prévisions, pour 2018, se chiffrent à 1.395.061.000 FCFA, contre 1.335.061.000 FCFA en 2017, soit une hausse de 60 millions FCFA en valeur absolue et 4,49% en valeur relative".

"Les prévisions, pour 2018, se chiffrent à 26.207.148.000 FCFA contre 26.607.148.000 FCFA en 2017, soit une baisse de 400 millions FCFA en valeur absolue et 1,50% en valeur relative", a-t-il souligné, parlant des dépenses de transfert.

"Ces crédits sont répartis principalement au profit de la couverture des charges de mission des services publics (SAED, ANCAR, ANIDA, ISRA, INP, SODAGRI), pour un montant total de 12,115 milliards FCFA et la facilitation de l'accès aux intrants agricoles a hauteur de 12,5 milliards FCFA", a ajouté Pape Abdoulaye Seck.

Qui a laissé entendre que "les dépenses en capital se chiffrent à 41.841.943.000 FCFA, contre 39.857.000.000 FFCA en 2017, soit une hausse de 1.575.424.000 FCFA en valeur absolue et 16,63% en valeur relative".

"Les prévisions, pour 2018, se chiffrent à 41.841.943.000 FCFA, contre 39.857.000.000 FCFA en 2017, soit une hausse de 1.984.943.000 FCFA en valeur absolue et 4,98% en valeur relative", a-t-il ajouté.

"Cette politique agricole, loin d'être dirigiste, repose sur un principe de libéralisme, avec un partage de responsabilité entre l'Etat et les différents acteurs, l'Etat se cantonnant à créer les conditions de performances et à accompagner les producteurs" a précisé le ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural", a-t-il précisé.

Selon Pape Abdoulaye Seck, "notre agriculture est orientée vers la diversification, en tenant compte des capacités productives de nos écosystème et des exigences culturales de chaque spéculation agricole".