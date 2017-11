Maroc: Visite d'Amitié et de Travail - Le Roi du Maroc est arrivé à Abidjan, ce dimanche

Le Souverain Chérifien aura un entretien en tête-à-tête avec le Chef de l'Etat, le lundi 27 novembre 2017...

Visite d'Amitié et de Travail : Le Roi du Maroc est arrivé à Abidjan, ce dimanche

Sa Majesté le Roi MOHAMMED VI, Roi du Maroc, est arrivé ce dimanche 26 novembre 2017, à Abidjan, pour une visite d'Amitié et de Travail.

Il a été accueilli à l'aéroport International Félix HOUPHOUËT - BOIGNY de Port - Bouet par le Président de la République, S.E.M Alassane OUATTARA, qui avait à ses côtés, la Première Dame, Mme Dominique OUATTARA, le Vice- Président Daniel Kablan DUNCAN, le Premier Ministre Amadou Gon COULIBALY ainsi que des membres du Gouvernement, du Cabinet présidentiel, des autorités coutumières, des personnalités civiles et la hiérarchie militaire.

Après le cérémonial d'accueil marqué notamment par l'exécution des hymnes nationaux du Maroc et de la Côte d'Ivoire et les honneurs militaires, le Président Alassane OUATTARA et son illustre hôte ont quitté l'aéroport pour la Résidence Royale.

Le Souverain Chérifien aura un entretien en tête-à-tête avec le Chef de l'Etat, le lundi 27 novembre 2017, au Palais de la Présidence de la République, et se rendra au point de Débarquement Aménagé de Pêche MOHAMMED VI de Lokodjro (Commune d'Attécoubé) ainsi qu'au Centre de Formation Multisectoriel MOHAMMED VI de Yopougon, pour l'inauguration de ces deux infrastructures.

En marge de la visite d'Amitié et de Travail, Sa Majesté le Roi MOHAMMED VI, Roi du Maroc, prendra part, le mercredi 29 novembre 2017, aux côtés de plusieurs autres Chefs d'Etat et de Gouvernement d'Afrique et d'Europe, à l'ouverture des travaux du 5ème Sommet Union Africaine - Union Européenne au Sofitel - Hôtel Ivoire d'Abidjan. Ce Sommet qui s'achèvera le jeudi 30 novembre 2017, a pour thème : "Investir dans la Jeunesse pour un Avenir Durable".