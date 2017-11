Sénégal: Sédhiou - 87 communautés s'engagent à bannir l'excision et les mariages d'enfants

Et de cinq pour les députés du président de la République, puisque que c'est ainsi que se… Plus »

La mobilisation organisée en partenariat avec L'UNICEF, des structures "Johnson & Johnson" et "Planète Willer" et le ministère de la Femme a été "une opportunité pour les communautés déclarantes de mettre l'accent sur les conséquences néfastes des pratiques de l'excision et des mariages d'enfants sur la santé de la femme et la jeune fille" a-t-il relevé.

"Ces populations ont, sans contrainte et volontairement, choisi d'adhérer au mouvement en marche pour l'abandon de l'excision et nous accompagnons la volonté des communautés qui s'engagent" a dit Abdoulaye Diao, le coordonnateur de l'antenne de la zone sud de l'ONG TOSTAN, initiatrice de la manifestation.

Les communautés ont, après des séances de sensibilisation et d'information, volontairement accepté de "tourner la page aux pratiques de l'excision et des mariages d'enfants à travers une déclaration publique tenue dans le village de Kossy.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.