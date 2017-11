Cote d'Ivoire: Habitants d'Akouédo et environs - Sommes-nous des laissés pour compte ?

document

Je viens attirer l'attention du directeur général de l'Ageroute sur le fait que les travaux de réhabilitation et de bitumage de l'ancienne route de Bingerville arrêtés depuis Juillet 2017 n'ont pas encore repris.

A notre grande surprise, après le bitumage de la route qui s'est arrêté devant le grand portail de l'ancien camp militaire d'Akouédo, l'entreprise sélectionnée, a ramassé ses engins et a disparu, laissant les riverains de cette route et les habitants d'Akouédo sur un ilot de misère dans un océan de bonheur.

Les travaux étaient prévus de s'étendre du carrefour Palmeraie au carrefour Abatta sur cette ancienne route qui a fait la fierté de l'ancienne capitale de la Côte d'Ivoire.

Depuis le passage de l'entreprise, les conditions ont empiré : elle a procédé au grattage et à l'enlèvement de l'ancienne croute de goudron (pensant la recouvrir de bitume rapidement), laissant apparaître la terre rouge qui est devenue un océan de boue dès la première pluie et une suite de nids d'autruches et de rigoles qui occasionnent les dégâts aux véhicules qui l'empruntent : les amortisseurs pètent, les rotules et les silent blocks cèdent.

Nous vous prions de bien vouloir accélérer la reprise des travaux de réhabilitation et de bitumage et terminer avec célérité cette route qui devient un palliatif aux embouteillages sur le Boulevard François Mitterrand les matins et surtout les soirs à la descente, vu le grand nombre de véhicules qui l'empruntent.

Pendant ce temps, les nouveaux travaux ont débuté ou se poursuivent dans plusieurs communes d'Abidjan (Adjamé 220 Logements, Route d'Abobo , Yopougon, Treichville), nous obligeant à nous demander si nous, habitants d'Akouédo et riverains de l'ancienne route de Bingerville longeant la cité ATCI pour aboutir à la route d'Abatta , sommes des laissés pour compte, des citoyens de moindre importance que les autres.

Si vous ne pouvez pas la bitumer maintenant, de grâce, faites passer le grader pour l'aplanir pour faciliter le passage des véhicules et nous éviter d'augmenter nos dépenses sur nos véhicules.