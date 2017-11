Sénégal: Saint-Louis - L'UTES salue la régularisation de 256 agents contractuels de la Sénélec

Et de cinq pour les députés du président de la République, puisque que c'est ainsi que se… Plus »

"L'UTES gardera à jamais dans son histoire le rôle que le nouveau directeur général de la Sénélec, Mouhamadou Makhtar Cissé a joué dans le règlement de cette injustice et le félicite pour cet acte de bienveillance et de générosité envers des jeunes engagés à travailler pour le développement de leur pays" lit-on dans le communiqué.

Laquelle rapporte que "201 agents ont été intégrés en 2016 et 55 autres agents en 2017 et le reste sera régularisé en 2O18, conformément au protocole d'accord".

Le protocole d'accord signé par la direction générale de la Sénélec et le syndicat d'électricité du Sénégal affilés à la CNTS, depuis le mois d'avril 2016, "prévoit essentiellement l'embauche des contractuels avec une première vague en 2016, une autre en 2017 et la dernière vague 2018", selon la source.

