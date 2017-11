Cote d'Ivoire: Autonomisation de la Femme - Dr Phumzile Mlambo-Ngcuka et Pr Mariatou Koné à Korhogo, ce lundi

ONU Femmes Côte d'Ivoire, en appui au Gouvernement, a initié depuis le debut de cette année, son programme phare d'autonomisation des femmes

Autonomisation de la Femme: Dr Phumzile Mlambo-Ngcuka et Pr Mariatou Koné à Korhogo, ce lundi

Les efforts du Professeur Mariatou Koné, Ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité (Mfpes) dans le cadre des projets d'autonomisation des femmes en générale et particulièrement celles issues du monde agricole porte ses premiers fruits.

A la suite du plaidoyer de la Ministre à la soixante et unieme session de la condition de la Femme (CSW 61) et à l'occasion de la vingtième assemblée générale des Nations Unies, la Directrice Exécutive de l'ONU Femmes, par ailleurs Secrétaire générale adjointe de l'ONU, Dr Phumzile Mlambo-Ngcuka effectue depuis le dimanche 26 novembre, une visite de travail de 72 heures en Côte d'Ivoire.

A son agenda, de nombreuses rencontres avec les autorités du pays en vue d'évoquer les questions liées à l'autonomisation des femmes et une visite de terrain. Ainsi, la Chef d'ONU femmes accompagnée par la Ministre Mariatou Koné et une forte délégation de partenaires au développement sont attendues ce lundi, à Korhogo, dans le nord du pays.

Il sera question pour la première responsable ONU femmes lors de cette visite sur le terrain, de toucher du doigt, les réalités des groupements féminins exerçants dans le domaine agricole dans la perspective d'un appui.

La Première responsable de la agence des Nations Unies consacrée aux femmes saisira cette occasion pour visiter l'Institut de Formation et d'Education Féminine (IFEF) de cette localité.

En effet, la Côte d'Ivoire s'est dotée depuis plusieurs décennies, d'un dispositif national d'encadrement et d'accompagnement des femmes et jeunes filles à travers les Institutions de Formation et d'Education de la Femme (IFEF). Afin de répondre davantage aux besoins d'autonomisation des femmes, le ministère a entamé un processus devant aboutir à la réforme des IFEF. L'appui de l'ONU Femmes a été sollicité pour appuyer ce processus de réforme.

Par ailleurs, ONU Femmes Côte d'Ivoire, en appui au Gouvernement, a initié depuis le debut de cette année, son programme phare d'autonomisation des femmes à travers une agriculture résiliente face aux changements climatiques. Ce programme ambitionne de valoriser et autonomiser les agricultrices en leur donnant les moyens de participer pleinement à la vie économique, à partir d'une agriculture adaptée aux changements climatiques. Ce Programme cible l'accompagnement de filières parmi celles qui emploient le plus de femmes.

Depuis 2017, les interventions dans le cadre du programme phare ont été concentrées autour de la filière karité, dont la région de Korhogo est une importante zone de production. La Côte d'Ivoire, en effet, est le 5e pays producteur de noix de karité et de beurre dans le monde.

Cependant, ce volume n'est que d'environ 40% du potentiel réel et une large marge de production est laissée inexploitée. Dans le même temps, la demande de beurre de karité a augmenté dans l'Union Européenne et aux États-Unis ces dernières années.

La Ministre Mariatou Koné entend tout mettre en œuvre avec l'appui des partenaires techniques et financiers tels qu'ONU-Femmes pour l'obtention de la certification d'ici à 2018. C'est donc à cet effet qu'il apporte son appui et celui du Gouvernement à la filière Karité.

En outre, le Ministère encourage les femmes au regroupement et à l'entrepreneuriat féminin ; des actions inclusives et participatives sont donc en cours avec les partenaires et les organisations et associations de femmes.