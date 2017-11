Ile Maurice: Air Mauritius - Un vol vers Rodrigues annulé, des «raisons opérationnelles» citées

Et un de plus. Un nouvel avion d'Air Mauritius a été cloué au sol, ce dimanche 26 novembre. Le vol MK 134 à destination de Rodrigues a, en effet, été annulé. Du côté de la compagnie d'aviation nationale, on parle de «raisons opérationnelles» pour expliquer cette situation.

Reste que, dans les milieux concernés, on balaie d'un revers de main cette explication. Laissant entendre que le report du vol MK 134 serait surtout dû au fait qu'il n'y avait pas de pilote pour prendre les commandes. Il nous revient que deux pilotes, déclenchés alors qu'ils étaient off, auraient refusé d'assurer le vol.

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'une telle situation se produit. Pas plus tard que le lundi 13 novembre, cinq vols - trois vers La Réunion et deux vers Rodrigues - avaient été annulés. Cette fois encore, la direction d'Air Mauritius avait évoqué des «raisons opérationnelles».

Quelques jours auparavant, soit le 8 novembre, quatre vols avaient également dû être reprogrammés. La direction de la compagnie d'aviation nationale avait justifié cette situation en citant des «contraintes opérationnelles».

Sauf que dans les milieux concernés, on affirme qu'il manque des pilotes. Et que bien qu'il n'y ait pas eu de mot d'ordre, ces derniers ont décidé de s'en tenir à leur emploi du temps fourni par la compagnie et de ne pas en faire plus jusqu'à ce que leurs deux confrères suspendus soient réintégrés.