Plus loin, des travaux sont en cours dans un magasin d'électroménager. Personne ne sait quand ces cinq locaux vont être opérationnels. D'autres ont préféré prendre leur mal en patience et profiter de cette situation pour former les équipes.

Le directeur d'un pub irlandais du complexe commercial abonde dans le même sens. La reprise est compliquée. «On a l'impression d'être toujours fermé», affirme Stauros. Le restaurant a perdu plus d'un million de roupies en raison de la fermeture forcée. Il ne sait pas comment s'annoncent les prochains jours. «Chaque employé représente une famille. C'était un de nos plus gros stress», dit-il. Certes, le restaurant n'a pas été directement affecté par le feu, mais la légère odeur de fumée peut être incommodante par moments, fait-il comprendre.

Les commerçants ne désespèrent pas. Les fêtes de fin d'année attireront la foule. Il était 15 heures à peine vendredi 24 novembre, lors de notre visite. Le Trianon Shopping Park a été nettoyé de fond en comble, faisant fuir toute poussière. Mais l'odeur tenace de fumée et de brûlé persiste par endroits. Un fort parfum d'huile essentielle de géranium est diffusé pour tenter de masquer l'odeur. L'entrée de Shoprite est, elle, condamnée avec des planches et des chariots.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.