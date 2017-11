Ile Maurice: Noël de l'espoir - Akash Baluckram veut redonner le sourire aux enfants démunis

Sa nouvelle mission : rendre le Noël des enfants démunis magique et mémorable. «Chaque année, de nombreux enfants ne fêtent pas Noël à travers l'île, faute de moyens. Alors que nous nous apprêtons à célébrer cette fête, qui est symbole de partage, d'autres ne savent même pas ce qu'est d'avoir ne serait-ce qu'un sapin à la maison», déplore-t-il. Et de poursuivre : «Je ne suis pas riche, mais si j'arrive à redessiner le sourire sur le visage des enfants, c'est une richesse qui n'a pas de prix.»

Il dit marcher sur les pas de son père et de son grand-père. Pour les Baluckram, le social est, en effet, une histoire de famille. Un amour et une passion qui se transmettent de génération en génération. Cet héritage, Akash en est tout fier. Et le met en pratique dans sa vie de tous les jours. Membre du Rotaract de Rose-Belle depuis 2013, club créé par son grand-père, le jeune homme de 26 ans œuvre pour rendre la vie de ceux dans le besoin moins pénible.

Son héritage à lui, c'est un amour inconditionnel pour les autres. Akash Baluckram œuvre pour rendre tolérable le quotidien de ceux dans le besoin. Et, pour Noël, il compte bien se surpasser, avec ses collègues, pour redonner le sourire aux enfants démunis. Il nous raconte sa passion, so zistwar.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.