Sénégal: Un élu considère la pratique de l'excision comme "une tare" des sociétés traditionnelles

Et de cinq pour les députés du président de la République, puisque que c'est ainsi que se… Plus »

Elle compte une population de 10360 habitants et est composée de 29 villages où des ethnies comme les balantes, manjacks, mandigues, peuls, diolas mancagnes, etc. sont représentées. Elle est étendue sur près de 3000 Km2.

A l'en croire, "souvent ce sont des prétextes religieux qui sont avancés et qu'à cela il faut leur opposer l'argument médical qui montre et prouve que toutes les filles ou femmes excisées rencontrent par la suite des complications médicales".

Pour lui, les chefs de village "doivent faire en sorte que l'abandon de l'excision soit définitif et ne soit plus un vain mot". Ousmane Kamara reconnaît que "cela va être difficile, à cause de certaines réalités socio-culturelles et face à des communautés, mandingues surtout, qui considèrent ces actes comme utiles".

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.