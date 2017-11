Burkina Faso: USO # USCO (1-1) - Les Paysans noirs refusent la défaite à Ouaga

L'US Comoé reste donc invaincue et conserve sa 2e place au classement. Malgré tout, son coach, Arsène Soulama, reconnaît que le match était dur, surtout avec le but encaissé par autogoal. Pour lui, il n'y a pas de miracle dans les résultats de l'USCO : «C'est notre travail qui porte ses fruits. »

En se déplaçant à Ouagadougou pour affronter l'USO, l'USCO de Banfora devait avoir à l'esprit qu'elle n'était pas en sortie récréative dans la capitale. Le voyage s'annonçait périlleux, car l'adversaire est dans une inlassable quête de victoire. En effet, depuis le début de la saison, les «Rouge et Blanc » de Laarlé n'ont pas encore pris le meilleur sur une équipe. Et ils comptaient sur la venue des «Jaune et Bleu » de Banfora pour nouer avec la victoire. Ils en rêvaient d'autant que leur coach, Noël Teignan, est un ancien de l'USCO et connaît assez bien ses rivaux du jour.

