Burkina Faso: Enquête parlementaire sur l'éducation - «Ceux qui vous poussent à la grève ont leurs enfants à l'extérieur» (Alassane Bala Sakandé)

Installée le 10 avril 2017, la commission d'enquête parlementaire sur l'éducation dans notre pays a rendu publiques ses conclusions lors d'une plénière le vendredi 24 novembre au sein de l'hémicycle.

Les résultats de cette enquête dressent un tableau... sombre de notre éducation nationale. L'actualité nationale, notamment les grèves en milieu scolaire, s'est aussi invitée à cette rencontre couronnée par l'intervention, sur la question, de l'occupant du perchoir, Alassane Bala Sakandé.

Le 15 novembre dernier, la commission d'enquête parlementaire sur l'éducation faisait la restitution de ses travaux, mais à huis clos. Les députés, dans leur grande majorité, ayant opté pour sa publication, l'Assemblée nationale a organisé une plénière sur le même sujet le vendredi 24 novembre 2017. Etaient encore au rapport les membres de cette entité dont la mission était de faire un diagnostic sans complaisance de notre système éducatif, d'en déterminer les faiblesses et d'y proposer des mesures correctives. Visiblement, grande fut la tâche de l'équipe dirigée par le député Luc Yé, qui, soit dit en passant, a été dans une autre vie secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur.

C'est donc dire qu'il était dans son élément. Pour ratisser large, neuf régions de notre pays ont été ciblées sur la base de critères prédéfinis, parmi lesquels la présence dans la zone de tous les ordres d'enseignement et le degré de difficultés. Tous les acteurs concernés ont été rencontrés : enseignants, chefs d'établissement, promoteurs privés, syndicats, organisations éducatives et structures ministérielles. Le préscolaire, le primaire, le postprimaire, le secondaire, le supérieur et l'éducation non formelle ont été les principaux concernés par l'enquête.

Les renseignements collectés en disent long sur le travail de fourmi abattu. Le président de la commission a même pris soin d'assurer que, cette fois-ci, la lecture du rapport de synthèse ne sera pas très longue. A la fin de cet exercice, il convient de conclure que les nouvelles ne sont pas bonnes, s'agissant de la santé de notre système éducatif. Jugez-en vous-même : un préscolaire presque inexistant (2,9% pour un taux moyen de 18% en Afrique), aucun enseignant du public au postprimaire n'atteignant les 18 heures légales de cours (le cas surprenant d'un professeur au lycée Philippe-Zinda-Kaboré qui n'a que deux heures de cours par semaine en est illustratif), des effectifs pléthoriques (que dire de cette classe de 5e à Dédougou dans laquelle s'entassent 157 élèves ?), l'agriculture qui n'intéresse que 0,4% des étudiants, la pléthore d'enseignants dans les centres urbains (a été cité l'exemple d'une école primaire à Ouagadougou où il y a 30 enseignants pour 6 classes), l'absence de pédagogie universitaire, le déphasage dans l'enseignement, avec cet exemple poignant d'apprenants en mécanique qui font leur pratique sur des mobylettes P50 ou des CT, des sous-équipements criards et des laboratoires désaffectés, des étudiants qui s'inscrivent à l'université publique juste pour obtenir l'allocation appelée « aide »...

Le gouvernement est interpellé

Bref, un article de journal ne saurait résumer les maux qui minent notre système éducatif. La bonne nouvelle dans toute cette affaire, c'est que la commission a fait des propositions, lesquelles, si elles étaient appliquées par nos gouvernants, permettraient d'inverser la tendance. Mieux, les auditeurs que sont les parlementaires ont proposé que l'Assemblée nationale rencontre le gouvernement, qui pourrait donner un échéancier pour ce qui peut être fait tout de suite et programmer ce qui pourrait être fait à moyen et long terme. A cette séance de restitution, l'actualité chaude du moment s'est immiscée, avec les mouvements de grève d'élèves, d'étudiants et d'enseignants ; d'où ces propos sans langue de bois du président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, dont les principaux destinataires semblent être les élèves et étudiants : «Ces politiciens et syndicalistes qui vous poussent à la grève ont leurs enfants qui étudient à l'extérieur. Demandez à ces parents, dans un premier temps, d'inscrire leurs enfants dans les mêmes universités que vous, et, lorsqu'il s'agira de débrayer, qu'ils mettent leurs enfants devant, et vous, vous allez suivre. Ne soyez pas étonnés que, lorsqu'il y a des tests ou des concours, vous soyez à la traîne. Aujourd'hui, c'est votre avenir qui est en jeu et non celui de leurs enfants.»