Burkina Faso: Société - Souleymane Diallo s'est éteint

Souleymane Diallo laisse derrière lui une veuve et cinq filles. La levée du corps a eu lieu hier à l'hôpital national Blaise-Compaoré et a été suivie de la lecture du Coran à son domicile. Il sera inhumé aujourd'hui même dans son village natal, Kouri, département de Piéla dans la Gnagna.

Cet administrateur civil de formation a servi l'Etat en tant que commandant de cercle, préfet de Houndé et de Tougan avant de devenir le premier secrétaire général de Simon Compaoré à son arrivée à la mairie en 1995. On retiendra aussi de lui son passage à l'Assemblée nationale, où il a siégé en tant que député CDP de la Gnagna sous la seconde législature.

