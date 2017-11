Sénégal: Le recteur de l'UCAD rappelle son "rapport tout particulier" avec Sembène Ousmane

Et de cinq pour les députés du président de la République, puisque que c'est ainsi que se… Plus »

Le colloque international commémorant le dixième anniversaire de la disparition de Sembène Ousmane a été clôturé par le 1er conseiller technique du ministre de l'Intégration régionale, du NEPAD et de la Francophonie, Rémi Sagna et le directeur de la cinématographie Hugues Diaz représentant le ministre de la Culture.

Selon lui, "Adja Awa Astou, c'est la traite négrière, car elle est Goréene, Oumy Ndoye est Saint-Louisienne, c'est la colonisation et Ngoné, c'est l'indépendance. Les hommes d'affaires sénégalais ont réussi à avoir des enfants pendant la période de la traite négrière, la colonisation et ils deviennent impuissants après la décolonisation, ils n'arrivent pas à consommer l'indépendance".

"La trame du film raconte l'histoire d'un homme devenu impuissant par un phénomène culturel et psychologique connu de nos cultures, mais mon interprétation se situe dans le temps, car les femmes de Abdou Karim Bèye, l'un des personnages du film, ne sont pas des femmes, Adji Awa Astou et Oumy Ndoye et Ngoné ne sont pas des femmes, ce sont des temps historiques", a relevé le recteur.

"Son film +Ceddo+ a été tourné dans mon village (Malicounda : NDLR), les personnages qui y jouent sont mes oncles et mes neveux dont certains sont aujourd'hui disparus, les gens y portent mon nom de famille Thioub. En regardant ce film cela me donne quelques émotions", a soutenu le recteur.

