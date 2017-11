Sénégal: 16e FILDAK - Des livres remis aux bibliothèques universitaires et aux CLAC

Et de cinq pour les députés du président de la République, puisque que c'est ainsi que se… Plus »

"Depuis quelques années, il n'y a pas plus beau cadeau à offrir à un bibliothécaire qu'un livre. Je crois que cela devrait être ainsi pour tous les acteurs de la culture, (... ) le livre est le produit culturel le plus beau que l'humanité ait jusqu'ici", a-t-il souligné.

Selon le secrétaire général du ministère de la Culture, "cette remise symbolique" est le fruit d'une coopération entre la librairie Payot, en Suisse, l'Association des Sénégalais émigrés dans ce pays et la Direction du livre et de la lecture. "Elle marque une étape importante dans la coopération de la solidarité francophone", a-t-il souligné.

Les livres ont été remis aux bibliothèques universitaires de Dakar, Saint-Louis, Thiès, Bambey, Ziguinchor et à l'université catholique de l'Afrique de l'Ouest (UCAO), ainsi qu'aux bibliothèques municipales de Ouakam, Yoff, Ngathie Naoudé (Kaffrine), au lycée de Ouakam et à l'association des amis de Sada Kane.

Dakar — Le secrétaire général du ministère de la Culture, Birane Niang, a remis, dimanche, des livres à six bibliothèques universitaires, dix centres de lecture et d'animation culturelle (CLAC) et des clubs de lecture d'art et de philosophie (CLAP) érigés dans les municipalités du Sénégal, a constaté l'APS.

