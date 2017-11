Les parents d'élèves du secondaire public de Bonoua en réunion de concertation en vue de la création d'une union, ont salué l'avènement des collèges de proximité. Des établissements proches de leurs enfants qui, se réjouissent-ils, mettent leur progénitures à l'abri des nombreuses tentations et dangers liés à leur éloignement des parents.

Les parents ont à cette occasion, fait le tour des difficultés d'ordre social auxquelles sont confrontés chaque année scolaire, leurs enfants. La multiplicité et la diversité des causes d'abandon de scolarité et de contraction de grossesses en milieu scolaire ont amené ces derniers à prendre la décision de procéder à une éducation plus responsable et à une sensibilisation plus poussée des enfants.

Eux-mêmes ont reconnu de nombreuses failles dans leur rôle d'éducation et d'assistance. Au nombre des négligences et failles qui freinent le parcours des enfants, ont-ils noté, figurent en bonne place, le manque d'encadrement adéquat, l'éloignement du cadre familial et l'absence de foyers d'accueil ou d'hébergement d'élèves dans nos villes. Et même quand ceux-ci existent, déplorent-t-ils, leur environnement constitue une menace permanente pour ces êtres fragiles.

Bien souvent, les jeunes collégiens et lycéens éprouvent d'énormes difficultés à s'offrir un repas correct par jour. Torturés par la faim, nécessiteux et abandonnés pour la plupart à leur sort ils sont soucieux de satisfaire des besoins primaires de survie, surtout pour les jeunes filles, admet M. Kolia Anoh. Elles deviennent ainsi la proie facile à tous ces tentateurs et « prédateurs » à l'affût. Les jeunes filles finissent dans les bras d'adultes irresponsables ou d'autres adolescents qui profitent de leur naïveté et vulnérabilité.

Il s'ensuit alors de nombreux cas de grossesses que l'on déplore à chaque année scolaire et qui éloignent pendant une année ou deux, parfois définitivement, ces collégiennes et lycéennes des salles de classe.

Les jeunes garçons quant à eux, cèdent à diverses tentations qui vont du vol, au viol, à la cigarette ou à la drogue. La bataille pour la pitance de chaque jour se termine souvent dans la violence ou dans l'abandon des études pour de petits larcins de subsistance. Ce sont autant de problèmes qui constituent aussi des défis, que les parents entendent relever dans leur nouveau cadre de réflexion.