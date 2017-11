Cote d'Ivoire: Aboisso - Le département formalise la lutte contre la traite et le travail des enfants

Un comité départemental, cinq comités sous préfectoraux et 30 comités villageois vont pendant une année, s'atteler à réduire, et à terme, annihiler le fléau de la traite et des pires formes de travail des enfants dans le sud Comoé.

L'engagement a été pris récemment à Aboisso, au nom de ces comités par M. Jérôme Ebi,le coordonnateur départemental du projet . Ce projet dont la mise en œuvre interviendra dans la première semaine du mois de janvier 2018, est la concrétisation d'une convention signée entre l'union des coopératives régionales et le partenaire suisse « Sustainable Growth Project ».

L'installation des comités sectoriels a offert l'occasion à M. Ebi d'expliquer aux populations le projet dans ses grandes articulations.

Celui-ci bénéficiera, a-t-il dit, aux jeunes filles mères, aux filles de ménage et aux enfants de moins de quinze ans utilisés comme main d'œuvre dans le milieu agricole. Il s'étendra sur une période de douze mois. Le projet consistera, a-t-il poursuivi, à sensibiliser les populations à la lutte contre la traite, dans une première phase. Le succès de cette étape reposera sur la formation des membres des comités aux techniques d'animation et de sensibilisation.

Suivra la phase 2 qui, elle, procédera à l'identification des cas d'exploitation et de trafic des enfants, à leur recensement en vue d'une insertion socio économique. Ensemble, les initiateurs du projet et les bénéficiaires ont demandé « l'adhésion de tous dans le sud Comoé pour son franc succès ». Car, si tant est que le succès de ce pays repose sur l'agriculture et doit continuer de l'être, « chacun de nous doit s'engager résolument dans cette lutte », a conclu le coordonnateur.