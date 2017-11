Cote d'Ivoire: Bonoua - On sensibilise au tabagisme et à l'alcoolisme en milieu scolaire

L'addiction à l'alcool, à la drogue ou au tabac sévit de plus en plus dans le milieu scolaire à Bonoua.

En dépit des campagnes menées depuis plusieurs années pour lutter contre le phénomène, le mal persiste.

Les responsables du ministère de l'éducation nationale en charge de la vie scolaire sont conscients du problème. Ils ont par conséquent, décidé d'adopter la stratégie pédagogique de l'information et de la sensibilisation pour venir à bout du mal. Récemment, ils ont présenté les dangers liés à la consommation de ces excitants et drogues puis, procédé à la sensibilisation des jeunes élèves.

C'était au cours d'une séance de formation et de sensibilisation qui a eu lieu au sein du lycée moderne de Bonoua. Au cours de cette séance, les instructeurs ont demandé aux élèves de prendre soin de leur santé afin de se donner toutes les chances de poursuivre et terminer leurs études dans les meilleures conditions.

Des exemples sur les cas de surmenage, de dépression et de folie liés à la consommation des drogues et du tabac ont été présentés aux apprenants, afin de leur faire prendre conscience des conséquences des différents types d'addiction. L'assainissement de l'environnement scolaire est l'autre problème sur lequel mes responsables ont attiré l'attention des acteurs de l'école dans la cité.

Car si le phénomène persiste et prend de l'ampleur c'est en partie, reconnaissent des enseignants, parce que l'environnement immédiat des établissements scolaires est malsain. Car, on voit ça et là dans les alentours des écoles, déplorent-ils, des maquis, des bistrots et autres débits de boisson. Instruits sur les risques qu'ils courent en cas de consommation des drogues du tabac et de l'alcool, les élèves présents ont pris l'engagement de se tenir loin de ces produits. Et ce, pour se donner toutes chances de succès dans leurs études.