Madagascar: A Madagascar, 35 partis réclament un processus électoral transparent

Ces contestations et ce droit de regard sur les textes électoraux, le Premier ministre malgache, Olivier Mahafaly, les a balayés d'un revers de la main en début de semaine dernière : « Il n'y a aucune raison de s'inquiéter depuis le mois de janvier ; la Ceni a déjà recueilli toute les recommandations de tous les acteurs politiques, les partis politiques, les membres de la société civile et même les simples citoyens. Maintenant, laissez le gouvernement travailler sur ses textes, laissez le gouvernement confectionner les textes selon les lois en vigueur. »

Leur principale exigence : pouvoir consulter les avant-projets de lois électorales avant leur adoption au Parlement, explique Ihanta Randriamandranto, secrétaire général du parti Teza : « On espère qu'on puisse entendre notre voix, que l'avant-projet de loi électorale puisse être discuté, vu et accepté par tout le monde. Avant toute adoption durant les régimes qui se sont succédé c'était des lois qui se sont adaptées à ceux qui gouvernent et nous n'en voulons plus puisque ça a toujours entrainé des crises. »

