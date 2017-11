Ils risquent de perdre leur Fire Certificate. Quatre centres commerciaux du nord-est et du centre de l'île ne… Plus »

Les manifestants ont marché du jardin de la Compagnie pour venir devant les locaux du ministère de l'Environnement. Habillés en vert et portant des slogans comme «EIA péna pou Porlwi by Nature», les manifestants se sont allongés sur l'asphalte devant le ministère pour montrer leur opposition au projet.

Selon le leader des Verts fraternels, il avait demandé un entretien au ministre Etienne Sinatambou mais celui-ci a refusé de le rencontrer. «Quand j'étais ministre, Sinatambou était venu me voir et je l'avais rencontré. Mais lui non. Il me méprise.»

«Le ministre de l'Environnement Etienne Sinatambou n'aurait pas dû refuser de rencontrer les manifestants qui sont contre le festival Porlwi by Nature». Déclaration de Sylvio Michel, ce lundi 27 novembre, lors d'une manifestation par les Verts fraternels contre la tenue du festival Porlwi by Nature.

