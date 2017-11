Ile Maurice: Negative Income Tax - D'autres amendements prévus

Ils risquent de perdre leur Fire Certificate. Quatre centres commerciaux du nord-est et du centre de l'île ne… Plus »

On avance que l'État pourrait choisir de rehausser le seuil d'éligibilité de la Negative IncomeTax à plus de Rs 9 900. «Si le salaire minimum est de Rs 8 500, cela voudra dire qu'il existera une différence de Rs 1 400 uniquement avec le seuil d'éligibilité. Cela laisse une petite marge, peu de gens seront bénéciaires, ce qui risque de defeat the purpose de cette allocation qui se veut avant tout une mesure pour diminuer la pauvreté», explique-t-on.

Quels autres amendements le salaire minimum amènera-t-il ? À l'hôtel du gouvernement, on indique qu'il s'agit avant tout d'une policy decision et qu'elle sera fixée après des discussions.

Les critères d'éligibilité à la Negative Income Tax seront une fois de plus revus. Cette fois, le réajustement se fera par rapport à l'introduction du salaire minimum. Une réunion est prévue aujourd'hui, lundi 27 novembre, au sein du gouvernement pour discuter de la stratégie à adopter, maintenant que ce montant a été plus ou moins finalisé, devant se situer autour de Rs 8 500.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.