Ile Maurice: Vidéo de Soodhun/ Paul Bérenger - «Bravo l'express qui a choisi son pays à un scoop»

Mais il faut savoir que Duval voulait la diffusion. Pourquoi sinon aurait-il sollicité l'express? On n'est pas des facteurs pour remettre un colis au PM que je sache ! Mais on a choisi notre pays en faisant un journalisme responsable.

«Par souci déontologique, on n'a pas révélé notre source à la police. C'est Duval qui tente une récupération politique comme il en a l'habitude qui est venu de l'avant. C'est la première fois de ma carrière que je vois tant d'opportunisme et de légèreté.

À la suite de la diffusion de la vidéo par un autre média, vidéo que l'express avait montrée au PM et avait choisi de ne pas diffuser (même partiellement), Pravind Jugnauth, après sa rencontre avec Nad Sivaramen et Axcel Chenney, de même par la suite, avec des personnalités comme le cardinal Piat (inquiet des répercussions), avait réclamé une enquête de police et a demandé à Showkutally Soodhun de démissionner en tant que ministre, le 10 novembre.

