Madagascar: Rugby / Analamanga - 3FB remporte le zébu

« Je suis élu et titulaire du certificat de conformité et de l'attestation de fonction. Du jamais vu, le président de fédération a eu l'audace de convoquer les sections et diriger l'AG », a souligné Andry Ravelojaona. « En plus, le statut de la fédération interdit l'organisation des matches oeuvres alors que c'est la fédération même qui a donné l'autorisation d'utiliser le stade des Makis ce week-end », a-t-il poursuivi. « Je suis toujours prêt à faire le face à face avec le président de la fédération dans le but de clarifier cette affaire, s'il ose », a-t-il conclu.

IRC retrouve donc 3FB en demie. Les vainqueurs des deux autres barrages du week-end prochain entre TAM deuxième-TFA septième d'une part et XV Family sixième-TFMA quatrième, d'autre part, disputeront la deuxième demi-finale. Le président d'Analamanga rugby, Andry Ravelojaona sort de son silence en considérant l'assemblée générale de la ligue d'Analamanga, organisée par la fédération et assistée par le secrétaire général du comité olympique malgache de ce jeudi, d'irrégulière.

Les Ngahindriana ont déjà mené largement par 17 à 6 à la pause, grâce aux deux essais signés Da et Racom, puis trasformés par José Rakoto, tandis que TAM n'a inscrit que deux coups de pied de penalité, transformés par Sitraka. Cette petite finale a été précédée du premier match de barrage entre Iarivo Rugby Club et UAS Cheminots. Le club de la commune urbaine d'Antananarivo a gagné le ticket pour la demi-finale en écartant l'UASC par 16 à 6.

Copyright © 2017 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.