Madagascar: Open de pétanque - La pluie a mis fin aux joutes !

Pas de retraite en pétanque » a déclaré le technicien de la section devant cette victoire car elles restent toujours les 2es mondiales de la discipline. Mieux les pointeuses gauchères Capricia et Mbola ont l'avenir devant elles. Quant aux messieurs, les gars de 67ha sont toujours dans le dernier carré avec ceux d'Ambohimahasoa. Et comme la pluie a fait des siennes du côté de CBT, ils se sont répartis les 1 500 000Ar à quatre avec Rakotomanga Daddy Nirina- Andrianjaka Jean Michel - Andrianirainy Maminirina ; Ratsimba Hery - Tafita Angelo -Rahasintsoa Tojo ; Robinson Andrianolalaina - Andrianiaina Christian -Randrianiriantsoa Patrick . Sitraka-Mamy-Mbola.

